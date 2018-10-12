Bursa'da sevgilisini benzin döküp yakarak öldüren zanlı, adliyede

Enver Fatih TIKIR- Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA) - BURSA'da, otomobilde tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever'i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldüren, bu sırada kendisi de yaralanan Ümit Varol (30), tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 4'üncü Çakmak Sokak'ta, 25 Eylül Salı günü meydana gelen olayda, eşinden boşanan Şengül Vatansever, Kütahya Domaniç'ten gelen erkek arkadaşı Ümit Varol tarafından üzerine benzin dökülürek yakıldı. Varol, 2 çocuk annesi genç kadını ağır yaralı bırakıp kaçtı. Vatansever, yardımına koşan vatandaşlar tarafından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada kendisi de yanan Ümit Varol, polis tarafından yakalandı. Durumları ağır olan Vatansever ile Varol önce Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yanık merkezine buradan da İstanbul'a sevk edildi. Şengül Vatansever, 27 Eylül Perşembe günü doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Vatansever, 28 Eylül Cuma günü Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilen Ümit Varol, tedavisi tamamlanıp taburcu edildikten sonra polis ekiplerince Bursa'ya getirildi. Emniyette susma hakkını kullanan Varol, adliyeye sevk edildi.

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