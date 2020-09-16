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Bursa’da sevgilisini öldüren uzman çavuş hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

Bursa’da Jandarma Astsubay Okulu bahçesinde tartıştığı sevgilisi Sosin Küçükgüven’i (43) beylik tabancasıyla vurarak öldüren Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık’ın (50) yargılanmasına devam edildi.Geçen yıl kasım ayında meydana gelen olayda Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık, sevgilisi Sosin Küçükgüven’i beylik tabancası ile Jandarma Astsubay Okulu bahçesinde 10 el ateş ederek öldürdü.

Bursa’da Jandarma Astsubay Okulu bahçesinde tartıştığı sevgilisi Sosin Küçükgüven’i (43) beylik tabancasıyla vurarak öldüren Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık’ın (50) yargılanmasına devam edildi.
Geçen yıl kasım ayında meydana gelen olayda Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık, sevgilisi Sosin Küçükgüven’i beylik tabancası ile Jandarma Astsubay Okulu bahçesinde 10 el ateş ederek öldürdü. Sanığın yargılanmasına devam edilirken, duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Koluaçık hakkında, müebbet hapis cezası ile haksız tahrik indirimi talep etti. Sanık avukatının, savunma için süre talep etmesi üzerine duruşma karar için ekim ayına ertelendi.
Olay, 13 Kasım 2019 günü Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi’nde bulunan Bursa Jandarma Astsubay Okulu’nun bahçesinde meydana geldi. Okulda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık’ı, sevgilisi Sosin Küçükgüven ziyarete geldi. Nizamiyeden giriş yapan Küçükgüven ile Koluaçık, okul bahçesinde buluştu. Ancak bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydemir Koluaçık, beylik tabancasını çekerek, Sosin Küçükgüven’e 10 el ateş etti. Küçükgüven, olay yerinde hayatını kaybetti. Koluaçık da okuldaki meslektaşlarına teslim oldu. Koluaçık gözaltına alınırken olay yerinde yapılan incelemede 10 boş kovan tespit edildi. Aydemir Koluaçık, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ’kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açılan Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık’ın duruşması devam etti. Koluaçık, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS sitemiyle bağlantı kurulamadığından dolayı katılamazken, duruşmada taraf avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili ile öldürülen Sosin Küçükgüven’in ablası Samiye Keleşoğlu katıldı. Duruşmada şahit Uzman Çavuş Ramazan B.Ş. maktul ile sanığın 50 metre ileride buluşarak, konuşmaya başladıklarını ifade ederek, "Silah sesi duydum. Önce silah sesinin, askeri alanın dışındaki gençlerin kurusıkı tabanca ile ateş etmesi olduğunu düşündüm. Sonra maktul ile sanık tarafına baktığımda, kadını yere düşmüş olarak gördüm. Bu sırada ateş etmeyi bıraksın diye, üzerine doğru koşarak, ’Yapma’ diye bağırdım" diye konuştu.
Bir diğer şahit Uzman Çavuş Cavit Ş. "Kadın taksi ile geldi. Daha önceden sanık, bir kadının geleceğini, geldiğinde haber verilmesini istedi. Bende kendisine haber verdim. Kadın durmadan nizamiyeden içeriye girdi. Aydemir ile bayan içeride buluştu. Daha sonra Aydemir, taksiciyle görüştü. Sonra kadının yanına gitti. O sırada arkam onlara dönük idi. Ramazan uzman çavuş ile konuşurken silah sesi geldi. Biz, Ziraat Park’ın oradaki gençlerin oyuncak tabanca attıklarını düşünerek oraya baktık. Silah sesi devam ediyordu. O tarafa doğru bakınca, Ramazan ’Yapma’ diye bağırdı. İkimiz birden koştuk. Kadın yere düşmüş vurulmuştu. 112’yi aradık. Aydemir, silahı polise teslim etti" dedi.
Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Aydemir Koluaçık ile maktul Sosin Küçükgüven’in olay öncesi bir süre arkadaşlıklarının olduğunu, olay günü ölenin taksiyle sanığın çalıştığı Işıklar Astsubay Okulu Yunuseli Yerleşkesi’ne geldiğini, burada sanık ile maktulun bir süre görüştüklerini, daha sonra sanığın maktuleye 11 el ateş ettiğini, atışlardan da 10’unun isabet ettiğini ifade etti. Savcı, sanık ile maktul arasında gerçekleşen telefon görüşmeleri çözümlerinden ve olay gecesi ile olay sırasında aralarındaki tartışmalarından eylemin tahrik altında gerçekleştiğini ve böylece sanığın atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını söyleyerek, müebbet hapis cezası ve tahrik indirimi talep etti.
Samiye Keleşoğlu da "Askerî birliğin içinde, olay sırasında 2-3 tane rütbeli asker ordaymış. Bu olayın meydana geldiğinde arkadaşlarının müdahale edip, kız kardeşimin öldürülmesini engelleyebilirlerdi. Sanığın ölüm cezasıyla cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili ile müşteki vekili, sanığa atılı suçtan dolayı tahrik ve takdiri indirim maddelerinin uygulanmamasını talep etti. Sanık avukatı, "Eski savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Tahrik indirimi uygulanmasını ve sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanık Aydemir Kolaçık’ın tutukluluk halinin devamına, sanık avukatına süre verilmesine ve duruşmayı da karar verilmek üzere ekim ayına erteledi.

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