HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da seyir halindeki araç alev alev yandı

Bursa’da seyir halindeki araç alev alev yandı

05.04.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da seyir halindeki araç alevlere teslim olurken, o anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.Yangın, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da seyir halindeki araç alev alev yandı

Bursa’da seyir halindeki araç alevlere teslim olurken, o anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Yangın, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki plakası belirlenemeyen araç motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparak, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Aracın yanma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa’da seyir halindeki araç alev alev yandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
THY uçağında bomba alarmı! Yolcular ve mürettebat tahliye edildiTHY uçağında bomba alarmı! Yolcular ve mürettebat tahliye edildi
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Son Dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Diyarbakır'da operasyon! Gözaltılar var

Kabine değişikliği ne zaman? Yeni Kabine ne zaman açıklanacak?

Kabine değişikliği olacak mı?

Çocukların kavgası mahalleyi karıştırdı! Sopa ve bıçaklarla saldırdılar

Çocukların kavgası mahalleyi karıştırdı! Bıçaklarla saldırdılar

Manisa'da 4 gencin ölümüyle ilgili yeni gelişme! Kanlarında o maddeye rastlandı

Manisa'da 4 gencin ölümüyle ilgili yeni gelişme! Kanlarında o maddeye rastlandı

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Ramazan’da tam kapanma kararı mı alınacak?  

Kabine toplantısı ne zaman?

THY’nin Varşova uçağına bomba ihbarı

THY uçağında bomba alarmı! Yolcular ve mürettebat tahliye edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.