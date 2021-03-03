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Bursa’da seyir halindeki hafif ticarî araç alev alev yandı

03.03.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Bursa’da seyir halindeki hafif ticarî araç alevlere teslim olurken, o anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.Yangın, Bursa Ankara yolu caddesi Davutdede mevkisinde meydana geldi.

Bursa’da seyir halindeki hafif ticarî araç alevlere teslim olurken, o anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Yangın, Bursa Ankara yolu caddesi Davutdede mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 06 MB 0207 plakalı hafif ticarî araç motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. Sürücüsü yaşadığı şokun etkisiyle yanan aracını izlerken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, araç kullanılamaz hâle geldi. Aracın yanma anları yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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