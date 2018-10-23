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Bursa'da "Sezona Merhaba" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 23:09 | Son Güncelleme

Bursa'da "Sezona Merhaba" konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından düzenlenen "Sezona Merhaba" konserinde, Türk Halk Müziği sanatçısı Belkıs Akkale sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri Şef Züleyha Savaş yönetti.

Konserin ikinci bölümünde sahne alan Akkale, sevilen türkülerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

"Seher Yıldızı", "Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım" ve "Başı Duman Pare Pare" türkülerini seslendiren sanatçıya, Bursalı müzikseverler de zaman zaman eşlik etti.

Gecenin sonunda Akkale, sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

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