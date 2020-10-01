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Bursa’da siber suçlara darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 14:48 | Son Güncelleme

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eylül ayında 17 müstehcen içerikli site, 147 yasa dışı bahis sitesi, 4 terör propagandası yapan site ile Atatürk’e hakaret eden 3 facebook hesabını erişime engelledi.Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; "Yasadışı Bahis", "Müstehcen İçerikli Web Sitesi", "Terör Örgütü Propagandası Yapan Web Sitesi", "Sosyal Medya Üzerinden Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar"la mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eylül ayında 17 müstehcen içerikli site, 147 yasa dışı bahis sitesi, 4 terör propagandası yapan site ile Atatürk’e hakaret eden 3 facebook hesabını erişime engelledi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; "Yasadışı Bahis", "Müstehcen İçerikli Web Sitesi", "Terör Örgütü Propagandası Yapan Web Sitesi", "Sosyal Medya Üzerinden Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar"la mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Bursa’da eylül ayı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde Almanya, Amerika ve İtalya ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 17 müstehcen içerikli site ile 147 yasadışı bahis sitesi tespit edilerek BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı)’na yapılan bildirimler sonucu erişime engellendi.
Ekipler ayrıca terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 web sitesine de yapılan incelemeler sonrası Mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmesini sağladı. Yine sosyal medya üzerinde yapılan açık kaynak araştırması sonrası Atatürk’e hakaret ettikleri belirlenen 3 facebook kullanıcısının hesabıyla ilgili de gerekli yasal işlemler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi.

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