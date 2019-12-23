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Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 12:58 | Son Güncelleme

BURSA’da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, Bursa Adliyesi'nin yanında bulunan iş hanının çatısında kayma meydana geldi.

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)- BURSA’da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, Bursa Adliyesi'nin yanında bulunan iş hanının çatısında kayma meydana geldi. İş hanının önündeki yol,
yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi’nde bulunan Bursa Adliyesi yanındaki Avukatlar İş Hanı’n çatısında kuvvetli lodos nedeniyle kayma oldu. Çatının durumunu görenler, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş hanının önüdeki caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bölgeye gelen görevliler, çatıyı onarma çalışmalarına başladı.

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