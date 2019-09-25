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Bursa'da sigara içen sürücülere para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 13:14 | Son Güncelleme

BURSA'da polis ekipleri, araç kullanırken sigara içen sürücülere Kabahatler Kanunu'na göre 153'er lira para cezası uyguladı.

Bursa'da sigara içen sürücülere para cezası

Mehmet İNAN-Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)- BURSA'da polis ekipleri, araç kullanırken sigara içen sürücülere Kabahatler Kanunu'na göre 153'er lira para cezası uyguladı.
Türkiye genelinde yapılan 'Dumansız Araçlar Uygulaması', Bursa'da da gerçekleştirildi. Kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamada özel ve ticari araçları durduran polis ekipleri, uygulama hakkında bilgi verip, araç başında sigara içilmemesi konusunda uyardı. Orhangazi İlçesi Siteler bölgesinde yapılan uygulamada özel araçlarında sigara içen şoförlere 153 lira idari para cezası kesildi. Para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi hem de uygulama nedeniyle şaşkın olduklarını ifade etti.

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Bursa'da sigara içen sürücülere para cezasıBursa'da sigara içen sürücülere para cezasıBursa'da sigara içen sürücülere para cezasıBursa'da sigara içen sürücülere para cezası

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