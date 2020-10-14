HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Bursa’da silah kaçakçılarına şafak vakti operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 08:37 | Son Güncelleme

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve özel harekat ekipleri şafak vakti silah ticareti yapan şahıslara yönelik Bursa merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve özel harekat ekipleri şafak vakti silah ticareti yapan şahıslara yönelik Bursa merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Kapıların koçbaşıyla kırıldığı baskında çok sayıda şüpheli gözaltı alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü silah tacirlerine şafak baskını yaptı. KOM ekipleri ve özel harekat ekipleri ilde ve ilçede silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahısları teknik takibe aldı. Adres tespitlerinin ardından Bursa’nın Gemlik ilçesi merkez olmak üzere çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskına 500 polis katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltı alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Bursa KOM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahısların işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldıDikkat! Birçok il için uyarı yapıldı
Liselerde yüz yüze eğitimin ilk sinyalleri verildi!Liselerde yüz yüze eğitimin ilk sinyalleri verildi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
23 yaşındaki Gamze'nin öldürülmesi olayında yeni gelişme
23 yaşındaki Gamze'nin öldürülmesi olayında yeni gelişme
Bir elinde bıçak bir elinde kitapla intihar girişimi
Bir elinde bıçak bir elinde kitapla intihar girişimi
AB'nin yaptırım tehdidine Rusya'dan rest
AB'nin yaptırım tehdidine Rusya'dan rest
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diğer Haberler
Meteorolojiden birçok il için sağanak yağış uyarısı
Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı
İzmir'de acı olay... Bisikletle kaza yapan Güner, 12 gün sonra hayatını kaybetti
Acı olay... Kazadan 12 gün sonra hayatını kaybetti
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki: Tweeti silip açıklama yaptı
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Hırsızlık yapan şahıs sokak ortasında vurulmuş halde bulundu
Hırsızlık yapan şahıs sokak ortasında vurulmuş halde bulundu
Kağıthane'de otoparktaki dorseler alev alev yandı
Kağıthane'de otoparktaki dorseler alev alev yandı
Azerbaycan sivil nüfusunu hedef alan Kelbecer’deki Ermeni füze sistemleri etkisiz hale getirildi
Sivilleri vuran o füzeler imha edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.