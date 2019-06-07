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Bursa'da silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 15:27 | Son Güncelleme

Merkez Osmangazi ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayıp iki iş yerini kurşunlayan şüpheli, polis tarafından yakalandı

Bursa'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı, iki ayrı iş yerinin kurşunlanması olayına karıştığı iddia edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli M.G, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Kemerçeşme Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle M.A'yı tabancayla yaraladı.

Daha sonra merkez Nilüfer ilçesi Küçüksanayi içindeki iki iş yerini kurşunlayan M.G, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışması sonucu tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Şüpheli M.G, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

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Bursa kurşunlama şüpheli tabanca yaralama

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