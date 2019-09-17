HABER

Bursa’da silahlar konuştu...O anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 09:03 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan arkadaşlarıyla yol ortasında kavga ederek araçlarına kurşun sıkan 3 kişi yakalandı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan arkadaşlarıyla yol ortasında kavga ederek araçlarına kurşun sıkan 3 kişi yakalandı. İki grubun kavga ettikleri anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Selimzade Mahallesi’nde bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğlence merkezi işleten R.D. ile akrabası A.D. işlettikleri mekandan çıktıkları sırada aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan Mehmet C, Okan D. ve Erhan Ö. ile karşılaştılar. Karşılaşma sırasında iki grup arasında önce tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Bir süre sokak ortasında kavga eden gruptan Erhan D. ve beraberindeki arkadaşları arabalarından aldıkları pompalı tüfek ile R.D. ve A.D’nin bindiği otomobili kurşun yağmuruna tuttu.
R.D. ve A.D. saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulurken, silah seslerini duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izledi. Kamera görüntülerinden şüphelileri tespit eden ekipler, 3 saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı. Çok geçmeden şahısların yerlerini tespit eden ekipler, 3 silahlı saldırganı olayda kullandıkları pompalı tüfekle yakaladı. Şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü.

Bursa’da silahlar konuştu...O anlar kamerada

Bursa’da silahlar konuştu...O anlar kamerada

Bursa’da silahlar konuştu...O anlar kamerada

Bursa’da silahlar konuştu...O anlar kamerada

Bursa’da silahlar konuştu...O anlar kamerada

Bursa’da silahlar konuştu...O anlar kamerada

Bursa’da silahlar konuştu...O anlar kamerada

Bursa’da silahlar konuştu...O anlar kamerada

Bursa’da silahlar konuştu...O anlar kamerada

Bursa’da silahlar konuştu...O anlar kamerada

Bursa’da silahlar konuştu...O anlar kamerada

Bursa’da silahlar konuştu...O anlar kamerada

Bursa’da silahlar konuştu...O anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Tunç Soyer'den 'PKK’yı kınama önergesi reddedildi' iddialarına yanıt

Tunç Soyer'den 'PKK’yı kınama önergesi reddedildi' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

Öğretmene, öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Öğrencisinin babaannesinden büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.