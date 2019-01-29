Bursa'da silahlı gasp şüphelileri yakalandı

Bursa'da, iki kişiyi silah zoruyla gasbettikleri ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yiğitali Mahallesi Uludağ yolunda, 18 Ocak'ta, gece saatlerinde otomobilinde oturan S.N.İ ve E.S'nin telefonu, silahlı 3 kişi tarafından gasbedildi.
Bunun üzerine, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, gasp olayının izini sürdü.
Ekiplerin istihbari çalışmaları ve kamera incelemeleri sonucu olayın faili 3 kişinin kimliği belirlendi. Şüpheliler H.K, M.N.G. ve S.P, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada bulunan ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız kurusıkı tabancaya el konuldu.
Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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