HABER

Bursa’da silahlı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 23:48 | Son Güncelleme

Bursa’da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında silahlı kavga meydana geldi.

Bursa’da silahlı kavga: 1 ölü

Bursa’da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında silahlı kavga meydana geldi. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken katil zanlısı kaçtı.

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Gökhan Ç. ile amca oğlu T.Ç. arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada Gökhan Ç. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken şüpheli T.Ç. kayıplara karıştı. Gökhan Ç.’nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastaneye akın etti. Polis ekipleri şüpheli T.Ç.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bursa’da silahlı kavga: 1 ölü

Bursa’da silahlı kavga: 1 ölü

Bursa’da silahlı kavga: 1 ölü

PARTNERDerman aradı!Derman aradı!
Pikniğe giden 5 kişinin çadırda cesedi bulundu (2)- YenidenPikniğe giden 5 kişinin çadırda cesedi bulundu (2)- Yeniden
İzmir'de kaza yapan otomobillerden biri yayaya çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)- Yenidenİzmir'de kaza yapan otomobillerden biri yayaya çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 2 ölü 15 yaralı

Polisleri taşıyan midibüs kaza yaptı! 2 ölü 15 yaralı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi, olanlar oldu!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.