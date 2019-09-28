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Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Gemlik Küçük Sanayi Sitesi'nde, oto tamircisi olan H.U. ve H.B. arasında bir alışverişten dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle H.B, tabancala H.U'yu bacağından yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, H.U'yu Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı. Şüpheli H.B. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, H.B. ile kavgaya karışıp tüfekle ateş açtığı öne sürülen başka bir şüphelinin de arandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Silahlı kavga

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