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Bursa'da silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 20:49 | Son Güncelleme

Ağabeyini iş yerinde silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi husumetli olduğu ağabeyini iş yerinde silahla yaraladı.

İlçeye bağlı Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'ndeki ağabeyine ait iş yerine giden Eyüp D. (31) burada, aralarında husumet bulunan ağabeyi Ferit D. (42) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp D. yanındaki tabancayla ağabeyine ateş etti. Sol bacağından yaralanan ağabey, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Eyüp D. ise polis ekipleri tarafından suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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