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Bursa'da silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 18:41 | Son Güncelleme

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde, Süleyman K. ve eşi Halime K, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen A.K, M.K. ve H.D. ile karşılaştı.

Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Halime K. çantasından çıkardığı tabancayı eşi Süleyman K'ye verdi.

Süleyman K. silahla diğer şüphelilere ateş ederken, A.K'de üzerinde bulunan tabancayla ona karşılık verdi.

A.K'nin tabancasından çıkan mermiler Süleyman K. ve eşi Halime K'nin bacaklarına isabet etti.

Yaralanan karı koca 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Servisine götürüldü.

A.K. ise polis ekiplerince olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Polis olay yerinden kaçan M.K. ve H.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan yaşananlar olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde tarafların tartıştığı, Halime K'nin çantasından çıkardığı tabancayı eşine verdiği, eşinin diğer şüphelilere ateş ettiği, A.K'nin ise tabancayla karşılık vererek onları vurduğu anlar yer aldı.

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Bursa güvenlik kamerası Silahlı kavga

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