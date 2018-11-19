Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmanbey Caddesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sanayide hamallık yaptığı belirlenen şüpheli, kendisiyle aynı işi yapan Savaş M'yi (32) tabancayla bacağından yaralayıp, iki kişiyi kovalamaya başladı.

Şüpheli daha sonra Ahmet Celal U'yu da bacağından yaraladıktan sonra kaçarak izini kaybettirdi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kovalamaca anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin iki kişiyi kovalaması yer alıyor.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

