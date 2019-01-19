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Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 08:40 | Son Güncelleme

Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beşevler Mahallesi Boğaçhan Sokak'ta Gökhan Ç. ve Sezer G. (24) ile Tolgahan K. (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer G. ve Tolgahan K. silahla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kavganın ardından kaçan Gökhan Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
/ ek fotoğraflar// Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi/ ek fotoğraflar// Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi
3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
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2 yaralı Bursa Silahlı kavga

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