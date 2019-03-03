HABER

Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 05:04 | Son Güncelleme

Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Bursa'da hurdacılık yapan bir kişi, 2 akrabasını pompalı tüfekle yaraladı.

Merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde hurdacılık yapan Yıldırım E, (31) amcasının oğulları İsa E. (35) ve Bayram E. (26) ile iş yüzünden tartıştı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

Daha sonra tekrar iki kardeşin bulunduğu dükkana gelen Yıldırım E. aracında bulunan pompalı tüfeği alarak dükkan önünde bağırmaya başladı. Yıldırım E. önce dışarıya çıkan ağabey İsa E'yi sırtından ve kolundan, sonra da kardeşi Bayram E'yi kolundan vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, şüpheli Yıldırım E'yi kısa sürede olay yerine yakın bir dükkanda saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralı kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

PARTNER11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı
Yerden yere vurdu: O kadar para harcadık uçağımızı indiremiyoruzYerden yere vurdu: O kadar para harcadık uçağımızı indiremiyoruz
TIR'a ok gibi saklandı: Yaralılar var!TIR'a ok gibi saklandı: Yaralılar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 yaralı akraba Bursa Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump yerden yere vurdu: Işıklarını kapatmadan uçağımızı indiremiyoruz

Yerden yere vurdu: O kadar para harcadık uçağımızı indiremiyoruz

Kontrolden çıkan araç TIR'a ok gibi saklandı: Yaralılar var!

TIR'a ok gibi saklandı: Yaralılar var!

Bursa'da pompalı dehşeti! Kuzenlerine kurşun yağdırdı!

Pompalı dehşeti! Dükkanın önünü kan gölüne çevirdi!

Her şey bir anda yaşandı! Otobüs durağını paramparça etti!

Her şey bir anda yaşandı! Otobüs durağını paramparça etti!

Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ordu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cansız bedeni araçtan zor çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.