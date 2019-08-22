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Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 02:27 | Son Güncelleme

Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde karşılaşan M.A. ile Mehmet Muhittin S. (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. tabancayla ateş ederek Mehmet Muhittin S'yi yaraladı.

Bu sırada arkadaşlarıyla otururken silah seslerini duyup olay yerine bakmaya giden Batuhan T. de (19) M.A'nın tabancasından çıkan mermiyle bacağından yaralandı.

Yaralılardan Mehmet Muhittin S. vatandaşlar tarafından otomobille, Batuhan T. ise 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, olay sonrası otomobille kaçan M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
2 yaralı Bursa Silahlı kavga

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