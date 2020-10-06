HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da silahlı örgüt kurma ve yaralama suçundan aranan biri polis 7 kişi gözaltına alındı

Bursa’da silahlı örgüt kurma ve yaralama suçundan aranan biri polis 7 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 11:24 | Son Güncelleme

Bursa’da silahlı örgüt kurma, yağma, tehdit ve yaralama suçlarına karışan biri polis 7 kişi gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak üye olmak, yönetmek, örgüt halinde nitelikli yağma, tehdit ve yaralama suçları işledikleri iddia edilen biri polis 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa’da silahlı örgüt kurma, yağma, tehdit ve yaralama suçlarına karışan biri polis 7 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak üye olmak, yönetmek, örgüt halinde nitelikli yağma, tehdit ve yaralama suçları işledikleri iddia edilen biri polis 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 200 adet 9 mm çapında fişek, 124 adet 7,62 çapında fişek, 66 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 105 adet av fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden polis memuru S.S. ile birlikte G.B. ve R.A. tutuklanırken, şüpheli Y.B ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 9 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 9 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Kırgızistan'da sokaklar karıştı!
Kırgızistan'da sokaklar karıştı!
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Türk İHA'larına talip oldu: Hakkını vermem gerekiyor
Türk İHA'larına talip oldu: Hakkını vermem gerekiyor
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani soruşturması açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani soruşturması açıklaması
Koronavirüsü yenen filografi ustası: Boğuluyordum, yarına çıkamam diyordum
Koronavirüsü yenen filografi ustası: Boğuluyordum, yarına çıkamam diyordum
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 9 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 9 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Misafirlikte iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğunu dudağından öptü
Misafirlikte iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğunu dudağından öptü
Bahçeli, 'TTB kapatılsın' sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli, 'TTB kapatılsın' sözlerine açıklık getirdi
Dikkat çeken açıklama: Sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaramıyor
Dikkat çeken açıklama: Sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaramıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.