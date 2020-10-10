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  4. Bursa’da sis faciası...Ambulans takla attı: 5 yaralı

Bursa’da sis faciası...Ambulans takla attı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 13:37 | Son Güncelleme

Bursa’da otomobilin yoğun siste arkadan çarptığı hasta nakil ambulansı takla attı.

Bursa’da otomobilin yoğun siste arkadan çarptığı hasta nakil ambulansı takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa - İzmir - İstanbul Çevreyolu Balat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.C.A. idaresindeki 34 DA 123 plakalı otomobil sürücüsü önünde seyreden İ.K. idaresindeki 34 CIM 961 plakalı hasta nakil ambulansını yoğun siste fark etmeyip arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans yol kenarındaki demir bariyere çarparak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada, ambulans sürücüsü İ.K. ile ambulansta bulunan hasta M.A.T. ve otomobildeki yolcular A.S.,N.S.,D.Ç.A. yaralandı. Otomobil sürücüsü M.C.A ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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