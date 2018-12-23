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Bursa'da sis hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 23:54 | Son Güncelleme

BURSA'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü otoyollarda, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü. Özellikle merkez Nilüfer İlçesinde etkili olan sis nedeniyle Bursa-İzmir karayolunda seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı. Karayollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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Bursa'da sis hayatı olumsuz etkilediBursa'da sis hayatı olumsuz etkiledi
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