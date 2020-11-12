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Bursa’da sis sürücülere zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 10:46 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoğun sis hayatı felç etti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoğun sis hayatı felç etti. Özellikle Bursa-Ankara yolu ve İnegöl Alanyurt yolunda etkili olan sis sebebiyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
İnegöl’de sabah işe gitmek isteyenler dışarıya çıktıklarında sisli ve puslu bir havayla karşılaştılar. Her kış aynı manzarayla karşı karşıya kalan İnegöllüler sisin hava kirliğinden mi kaynaklandığını yoksa başka bir sebepten ötürü mü olduğunu merak ediyor. Şehir merkezinde sis tabakası fazla etkili olmazken, Bursa-Ankara yolu ile İnegöl-Alanyurt yolunda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sis yüzünden hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı.

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