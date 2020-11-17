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Bursa’da sis zor anlar yaşattı

17.11.2020 10:53 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoğun sis hayatı felç etti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoğun sis hayatı felç etti. Özellikle Bursa-Ankara yolu ve İnegöl Alanyurt yolunda etkili olan sis sebebiyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Geçen hafta başı etkili olan sis İnegöl’de bu hafta da etkili oldu. Sabah işe gitmek isteyenler dışarıya çıktıklarında sisli ve puslu bir havayla karşılaştılar. Şehir merkezinde sis tabakası fazla etkili olmazken, Bursa-Ankara yolu ile İnegöl-Alanyurt yolunda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sis yüzünden hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı.

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