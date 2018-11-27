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Bursa'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen genç kız öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 01:12 | Son Güncelleme

Bursa'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen genç kız öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, şofbenden sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte Şehreküstü Mahallesi'nde yaşayan Uludağ Üniversitesi öğrencisi Alara Kocabaş (20), akşam saatlerinde duş almak için banyoya girdi.

Kocabaş'ın uzun süre çıkmaması üzerine banyoya giren aile bireyleri, genç kızın hareketsiz yattığını gördü.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kocabaş'ı Muradiye Devlet Hastanesine götürdü.

Kocabaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın, banyodaki şofbenden sızan doğal gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz zehirlenmesi

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