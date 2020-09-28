HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da soğuk hava deposunda büyük yangın

Bursa’da soğuk hava deposunda büyük yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 22:30 | Son Güncelleme

Bursa’da bir soğuk hava deposunda çıkan yangın korku dolu saatlerin yaşanmasına sebep oldu.

Bursa’da bir soğuk hava deposunda çıkan yangın korku dolu saatlerin yaşanmasına sebep oldu. Plastik meyve kasaları alev alev yanarken, alevler gökyüzüne yükseldi. Kalabalık vatandaşlar ise korona virüse rağmen alevleri meraklı gözlerle izledi
Alınan bilgiye göre, Gürsu ilçesi Ağaköy’deki bir soğuk hava deposunun bahçesindeki plastik meyve kasaları 21.30 sıralarında alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Devasa alevler şehrin bir çok noktasından görülürken, olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye gönderildi.
Yangın söndürme çalışması sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist öldürüldüMSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan’dan kan donduran emir: Mevziden kaçanı vurun
Ermenistan’dan kan donduran emir: Mevziden kaçanı vurun
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
'Emre Aşık'ın önünde cinsel ilişkiye girip...'
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Diğer Haberler
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu! Hatay'da yakalandı
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!
Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yakınları sinir krizi geçirdi! İzmir'de alkollü koca dehşeti
Yakınları sinir krizi geçirdi! İzmir'de alkollü koca dehşeti
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Yol üzüm tarlasına döndü! Balıkesir'de feci kaza
Yol üzüm tarlasına döndü! Balıkesir'de feci kaza
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.