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Bursa'da soğuk hava deposunda yangın: 40 ton meyve-sebze kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 18:44 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangında 40 ton meyve ve sebze kül oldu.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangında 40 ton meyve ve sebze kül oldu.

Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde bulunan Ramazan Yiğit'e ait soğuk hava deposunda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede deponun tamamını sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 9 itfaiye aracı ve 30 itfaiye eri, alevlere müdahale etti. Ancak yangın 2 saat sonra kontrol altına alınabildi. Soğuk hava deposunun kullanılamaz hale geldiği yangında 40 ton meyve ve sebze küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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