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Bursa’da soğuk hava deposundaki yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 23:10 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gürsu ilçesindeki soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Deveci Armudu ile ünlü Ağaköy’deki bir soğuk hava deposunda yangın olduğu ihbarı üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Bursa’nın Gürsu ilçesindeki soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Deveci Armudu ile ünlü Ağaköy’deki bir soğuk hava deposunda yangın olduğu ihbarı üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. 21.40’da yapılan ihbarın ardından 11 dakika içinde Gürsu Grubu’ndan iki itfaiye yangına müdahale yaptı. Ardından Gençosman, Demirtaş, Küçük Sanayi gruplarından toplam 9 itfaiye aracı ve ilçe belediyesi tankerleri ile yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.
Soğuk hava deposunun bahçesindeki ahşap ve plastik meyve kasalarının alev almasıyla yangının büyüdüğü öğrenildi. Ekipler yangında soğutma çalışması yaptılar.
Öte yandan jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Gürsu Kaymakamı ve Belediye Başkan Yardımcısı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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