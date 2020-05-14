HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi çarşı ve pazar yoğunluğu

Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi çarşı ve pazar yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 14:49 | Son Güncelleme

Bursa'da, sokağa çıkma yasağına 2 gün kala halk, çarşı ve pazara akın etti. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için pazara gidenlerin sosyal mesafeyi korumaması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'dan bir fotoğrafla sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta, Cuma günü saat 24.00'ten itibaren geçerli olacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bursa'da, yasağa günler kala evlerindeki temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, çarşı ve pazarları doldurdu. Tarihi Kapalı Çarşı, Cumhuriyet Caddesi ve Tuzpazarı'nda yoğunluk oluşturanların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Maskesiz olarak pazara gelenler ise polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'dan bir fotoğrafla sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunmuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi
Bir il için ‘Cücelik Virüsü’ uyarısıBir il için ‘Cücelik Virüsü’ uyarısı
Kötü niyetli ev sahiplerinin hedefi kirasını ödeyemeyen kadınlar olduKötü niyetli ev sahiplerinin hedefi kirasını ödeyemeyen kadınlar oldu
1/

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesi: Akıl alır gibi değil! Vaka sayısı artarsa...

Bilim Kurulu üyesi: Akıl alır gibi değil! Vaka sayısı artarsa...

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Kanal D'den iddialı dizi için flaş karar!

Kanal D'den iddialı dizi için flaş karar!

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Sayı 11'e çıktı

Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Sayı 11'e çıktı

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kampanyaya yüzüğünü gönderen vatandaşa Erdoğan'dan sürpriz

Kampanyaya yüzüğünü gönderen vatandaşa Erdoğan'dan sürpriz

18 Mayıs da resmi tatil mi?

18 Mayıs da resmi tatil mi?

Diğer Haberler
Uykuda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

9 yaşındaki çocuğun acı sonu... Uykusunda kalp krizi geçirdi

Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı!

Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı!

Kırşehir için ‘Cücelik Virüsü’ uyarısı

Bir il için ‘Cücelik Virüsü’ uyarısı

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: İstanbul'da 30 eczacı, 40 eczane çalışanı korona pozitif

Çok sayıda eczacı koronavirüse yakalandı

İstanbul'da sıcaklıklarda 109 yılın rekoru kırıldı

İstanbul'da 109 yılın rekoru kırıldı!

İBB duyurdu! İstanbul'da hava kirliliği değerleri düştü

İBB duyurdu! Yarı yarıya düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.