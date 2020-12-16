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Bursa’da sokağa çıkma yasağında uyuşturucu operasyonu

16.12.2020 11:40 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İznik ilçesinde dün gece sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanan polis bir eve yaptığı baskında uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı.

Bursa’nın İznik ilçesinde dün gece sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanan polis bir eve yaptığı baskında uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı. Zanlının yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri bahçeye attığı belirlendi.
İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece yarısı bir eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Daha önceden de uyuşturucu ticaretinden dolayı sabıkası bulunan İsmail A.’nın (40) ikamet ettiği Kemalpaşa Mahallesi’ndeki evine çok sayıda polis ekibi operasyon başlattı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda zanlı İsmail A. uyuşturucu maddelerini bahçeye atmaya başladı. Zanlı gözaltına alınırken, evin içinden 300 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, hassas terazi ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

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