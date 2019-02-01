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Bursa'da sokak hayvanları için konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

BURSA'da, Nilüfer Belediyesi ve Akademi Veteriner Polikliniği iş birliğiyle düzenlenen konserde, Ömür Gedik sokak hayvanları için sahneye çıktı.

Bursa'da sokak hayvanları için konser

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Nilüfer Belediyesi ve Akademi Veteriner Polikliniği iş birliğiyle düzenlenen konserde, Ömür Gedik sokak hayvanları için sahneye çıktı.
Nilüfer Belediyesi ve Akademi Veteriner Polikliniği, 'Seyirci kalma' sloganıyla sokak hayvanları için bu yıl ikinci konseri düzenledi. Konsere hayvanseverler büyük ilgi gösterdi. Elde edilen gelirin sokak hayvanları için kullanılacağı konserde, Ömür Gedik sahneye çıktı. İzleyiciler Gedik'in seslendirdiği parçalarla hem keyifli bir gece geçirdi hem de sokak hayvanları için bağışta bulunmuş oldu.
Konser salonunu dolduran kalabalığa teşekkür eden Ömür Gedik, "Nilüfer Belediyesi'nin sokak hayvanları için gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip ediyorum. Bu konuda birçok proje geliştiriyorlar, ayrıca kalıcı çözümler için çeşitli toplantılar, çalıştaylar düzenliyorlar. Zorlu kış şartlarında onlar için düzenlediğimiz bu etkinliğe verdiğiniz destek çok anlamlı" dedi.
Konsere katılan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Adil Kayaoğlu da, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına, Akademi Veteriner Polikliniği yöneticisi Metin Kostik ve sokak hayvanları için gösterdiği duyarlılıktan dolayı sanatçı Ömür Gedik'e teşekkür belgesi verdi.

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