Bursa'da sokak hayvanları yararına düzenlenen konserde 2 ton mama toplandı

Bursa'da hayvanseverlerin bir araya gelerek oluşturduğu motosiklet kulübü, sokak hayvanları yararına konser düzenledi.

Bir eğlence mekanında gerçekleştirilen konserde Teoman Kumbaracıbaşı sahne aldı.

Konserin ikinci yarısında sahne alan Eksi16 müzik grubu yeni çıkacak albümlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Hayvanseverlerin en az 1 kilogram mama karşılığında izleyebildiği konserin sonunda toplanan 2 ton mama, Her Eve Pati ve Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneğine bağışlandı.

