HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da sokak ortasında işlenen kan davası cinayetinin zanlısı adliyede

Bursa’da sokak ortasında işlenen kan davası cinayetinin zanlısı adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 13:47 | Son Güncelleme

Bursa’da "Kan davası" nedeniyle sokakta yürürken öldürülen 4 çocuk babasının cinayet zanlısı adliyeye sek edildi.Olay, dün sabah saatlerinde Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da "Kan davası" nedeniyle sokakta yürürken öldürülen 4 çocuk babasının cinayet zanlısı adliyeye sek edildi.
Olay, dün sabah saatlerinde Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Kara(36) işe gitmek için evden çıkarak Tuna Sokak’ta yürümeye başladı. Arabasına yaklaşan Kara, arkadan yaklaşan bir kişi tarafından vurularak, öldürüldü. Silahlı saldırgan koşarak kaçarken, mahalleli, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kara’nın sırtına 4 mermi isabet ettiğini belirledi.
Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kara ailesinin, başka bir aile ile kan davası olduğunu belirleyerek, soruşturmayı derinleştirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, husumetli aileden Enes T.’nin sabah saatlerinde Kara’nın evinin yakınlarında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Enes T.’yi evinde gözaltına aldı.

“2 yıl boyunca plan yaptım ve intikam için uygun zamanı bekledim”
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Enes T., buradaki ifadesinde her şeyi itiraf etti. Emniyetteki ifadesinde cinayeti anlatan Enes T., "Hamza Kara’nın babası ve bir yakını, 2 yıl önce amcamı öldürdü. Bu olayı kendime yediremiyordum. 2 yıl boyunca plan yaptım ve Hamza’dan intikamımı almak için uygun zamanı bekledim. Birkaç gün evden çıkış saatlerini takip ettim. Sabah evden kaçta çıkıp işe gittiğini belirledim. Olay anında da arabasına yürüdüğü sırada, arkasından 4 el ateş ettim. Sonra kaçtım. Evime gelip üzerimdeki kıyafetleri değiştirdim" dediği öğrenildi.

Emniyette sorgulanarak ifadesi alınan Enes T. kan davası nedeniyle cinayet işlediğini öne sürdü. Buradaki işlemlerin ardından Enes T. adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankartla ilgili sert açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankartla ilgili sert açıklama
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı!Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye, el koyacağını açıklamalı
Flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye, el koyacağını açıklamalı
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?
Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Yaptıklarından sonra akıl hastanesine gönderildi
Yaptıklarından sonra akıl hastanesine gönderildi
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
Edirne'de 6 milyon TL’lik kobra yılanı zehri ele geçirildi
Edirne'de ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ı kabul etti
Şırnak'ta polis ve bekçi birbirine girdi! O anlar böyle görüntülendi
Polis ve bekçi birbirine girdi! O anlar böyle görüntülendi
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Masa başında yapılan yorumlarla sahada emek veren insanların durumunu değerlendirmeniz doğru değildir
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Masa başında yapılan yorumlarla sahada emek veren insanların durumunu değerlendirmeniz doğru değildir
Antalya'da dehşet! Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankartla ilgili sert açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankartla ilgili sert açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.