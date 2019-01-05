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Bursa'da sondaj çalışması için girdikleri boruda zehirlenen 6 işçiden 2'si öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 20:30 | Son Güncelleme

 BURSA'da, yatay sondaj çalışmaları için kullanılan borulara giren ve yeraltından çıkan gazdan etkilenen 6 işçiden Yasin Balandi (18)  hastanede, akrabası Atilla Balandi (25) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'da sondaj çalışması için girdikleri boruda zehirlenen 6 işçiden 2'si öldü

Muammer İRTEM-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, yatay sondaj çalışmaları için kullanılan borulara giren ve yeraltından çıkan gazdan etkilenen 6 işçiden Yasin Balandi (18) hastanede, akrabası Atilla Balandi (25) ise olay yerinde hayatını kaybetti. 4 işçinin tedavisi ise sürüyor.
Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde temiz su için yatay sondaj çalışmaları sırasında özel şirkete bağlı çalışan işçi girdiği borudan çıkmayınca diğer işçiler de yardım etmek için boruya girdi. Boruda olan, yeraltından gelen ve türü bilinmeyen gaz nedeniyle toplam 6 işçi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, ambulans, AFAD ve NAK ekipleri sevk edildi. Boruda kalan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 5 işçiden durumu ağır olan Yasin Balandi hastanede, yaklaşık 2 saat borunun içerisinde kalan Atilla Balandi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 4 işçi Muhammet Efe, Mehmet Aydın, İbrahim Orçan ve Musa Balandi'nin tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da sondaj çalışması için girdikleri boruda zehirlenen 6 işçiden 2'si öldüBursa'da sondaj çalışması için girdikleri boruda zehirlenen 6 işçiden 2'si öldüBursa'da sondaj çalışması için girdikleri boruda zehirlenen 6 işçiden 2'si öldüBursa'da sondaj çalışması için girdikleri boruda zehirlenen 6 işçiden 2'si öldü

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