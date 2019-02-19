Bursa'da, sosyal medya üzerinden terör propagandasına 1 tutuklama

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 9 kişiyi tespit etti. Ekipler, şehir merkeziyle Gemlik ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, örgütsel dökümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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