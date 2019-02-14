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Bursa'da sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

Bursa'da sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı

Bursa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa kent merkezi ile Gemlik ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 8'ini gözaltına alan ekipler, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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