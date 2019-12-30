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  4. Bursa'da sosyal tesiste yangın çıktı

Bursa'da sosyal tesiste yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:38 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir sosyal tesiste yangın çıktı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir sosyal tesiste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Tesiste hasar meydana gelirken, çevrede toplananların meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlemeleri dikkat çekti.
İnegöl ilçesindeki Cerrah Mahallesi'nde bulunan sosyal tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark ederek tesisten çıkan iş yeri çalışanları, durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü. Sosyal tesiste büyük çapta hasar meydana gelirken, çevrede toplananlar ise tesis çevresinde söndürme çalışmalarını izledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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