Bursa'da stokçu baskınında, 35 ton patates istiflendiği belirlendi

BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından stokçuluğun önlemesi amacıyla yapılan denetimlerde, bir binanın giriş katındaki çuvallarda yaklaşık 35 ton patates istiflendiği belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, stokçuluk nedeniyle meyve sebze fiyatlarında artışa yol açanlarla ilgili denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda dün düzenlenen 48'inci Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçuluğa izin verilmeyeceğini belirterek, "Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir. Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle stokların yapıldığı depoları basacağız" ifadelerini kullanırken, Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Stokçuluk nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçmeyi amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hal Zabıta ekipleri ve Tarım A.Ş. Denetim ekibi, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki bir evin giriş katındaki dükkanın tüm camlarının yeşil örtü ile kaplanmasından şüphelendi. Dükkan sahibine ulaşamayan ekipler, olası bir gerginliğe karşı Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan güvenlik desteği istedi. Jandarma ekiplerinin de gelmesinin ardından kapısı açılan dükkanın içindeki çuvallarda, yaklaşık 35 ton patates istiflendiği tespit edildi.