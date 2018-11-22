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Bursa'da stokçu baskınında, 35 ton patates istiflendiği belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından stokçuluğun önlemesi amacıyla yapılan denetimlerde, bir binanın giriş katındaki çuvallarda yaklaşık 35 ton patates istiflendiği belirlendi.

BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından stokçuluğun önlemesi amacıyla yapılan denetimlerde, bir binanın giriş katındaki çuvallarda yaklaşık 35 ton patates istiflendiği belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, stokçuluk nedeniyle meyve sebze fiyatlarında artışa yol açanlarla ilgili denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda dün düzenlenen 48'inci Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçuluğa izin verilmeyeceğini belirterek, "Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir. Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle stokların yapıldığı depoları basacağız" ifadelerini kullanırken, Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Stokçuluk nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçmeyi amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hal Zabıta ekipleri ve Tarım A.Ş. Denetim ekibi, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki bir evin giriş katındaki dükkanın tüm camlarının yeşil örtü ile kaplanmasından şüphelendi. Dükkan sahibine ulaşamayan ekipler, olası bir gerginliğe karşı Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan güvenlik desteği istedi. Jandarma ekiplerinin de gelmesinin ardından kapısı açılan dükkanın içindeki çuvallarda, yaklaşık 35 ton patates istiflendiği tespit edildi.

Konya'dan getirdiği patatesleri burada depoladığı ileri sürülen vatandaşa, 'hal dışı toptan satış yapmak' suçundan 14 bin TL para cezası kesildi. Patateslerin, Hal Derneği Komisyonu tarafından belirlenecek rakam üzerinden satın alınıp, hal fiyatları doğrultusunda satışının yapılacağı belirtildi.

AKTAŞ: EKİPLERİMİZİ DENETİMLERİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle son günlerde beklenmedik fiyat artışlarının bir nedeninin de stokçuluk olduğunu belirterek, bu konuda denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konu üzerindeki hassasiyetine dikkat çeken Başkan Aktaş, "Sorumluluk sınırlarımız içinde fırsatçılığa meydan vermemek için ekiplerimiz denetimleri aralıksız sürdürüyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz. Stokçuluk yapıldığına dair en ufak bir şüphede bile zabıta ekiplerimize ihbarda bulunabilirler" dedi.

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