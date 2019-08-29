HABER

Bursa’da su kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 17:48 | Son Güncelleme

Bursa’da su kesintisi yapılacak.BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Nilüfer ilçesinin Görükle Sakarya Mahallesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi, Görükle Kurtuluş Mahallesi, Balkan Mahallesi, Bursa Kent Hali, İrfaniye Mahallesi, Gökçeköy Mahallesi, Büyükbalıklı Mahallesi, Çaylı Mahallesi, Konaklı Mahallesi, Badırga Mahallesi, Çatalağıl Mahallesi, Karacaoba Mahallesi, Başköy Sülüklü Mevkiinde, Mudanya İlçesi Hançerli Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Balabancık Mahallesi, Çekrice Mahallesinde, Karacabey İlçesi İkizce Mahallesi, Taşpınar Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve civarında 2 Eylül tarihinde 01.00- 23:50 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.Yine Osmangazi ilçesinin Emek - Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Turgut Özal Caddesi ile Emir Sultan Caddesi arasındaki bütün sokaklar ve civarında 30 Ağustos tarihinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Bursa’da su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Nilüfer ilçesinin Görükle Sakarya Mahallesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi, Görükle Kurtuluş Mahallesi, Balkan Mahallesi, Bursa Kent Hali, İrfaniye Mahallesi, Gökçeköy Mahallesi, Büyükbalıklı Mahallesi, Çaylı Mahallesi, Konaklı Mahallesi, Badırga Mahallesi, Çatalağıl Mahallesi, Karacaoba Mahallesi, Başköy Sülüklü Mevkiinde, Mudanya İlçesi Hançerli Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Balabancık Mahallesi, Çekrice Mahallesinde, Karacabey İlçesi İkizce Mahallesi, Taşpınar Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve civarında 2 Eylül tarihinde 01.00- 23:50 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Yine Osmangazi ilçesinin Emek - Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Turgut Özal Caddesi ile Emir Sultan Caddesi arasındaki bütün sokaklar ve civarında 30 Ağustos tarihinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
'Kıran' operasyonu görüntüleri paylaşıldı'Kıran' operasyonu görüntüleri paylaşıldı
Macaristan’da halkalanan leylek Soma’da ortaya çıktıMacaristan’da halkalanan leylek Soma’da ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Görüntüler paylaşıldı! Ataklar böyle vurdu

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'de korkutan orman yangını!

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak harekat! Öldürüldüler

TSK ve MİT'ten sınır ötesine harekat!

İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.