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Bursa’da suç makinesi yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 14:02 | Son Güncelleme

Bursa İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, hırsızlık suçlarından aranan ve 5 ayrı iş yerinden toplam 200 bin lira ve 1 oto hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.Hırsızlık ihbarlarını değerlendiren ekipler, hırsızlıkların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceledi.

Bursa İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, hırsızlık suçlarından aranan ve 5 ayrı iş yerinden toplam 200 bin lira ve 1 oto hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.
Hırsızlık ihbarlarını değerlendiren ekipler, hırsızlıkların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 1 oto ve 5 ayrı iş yerinden toplam 200 bin liralık hırsızlık yaptığını tespit eden keipler, M.G.’yi saklandığı dairesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise hırsızlıkta kullandığı suç aleti ele geçirildi. Şüpheli M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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