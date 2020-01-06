Bursa'da suç örgütü davasının sanıkları yeniden hakim karşısında

Bursa'da "tefecilik" ve "silahla yaralama" gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla dava açılan ikisi tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hünkar Yıldız, başka bir suçtan hükümlü Mustafa Demir ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada söz verilen tutuksuz sanıklardan H.K, müştekilerden Ayhan A'nın imzasının bulunduğu iki dilekçeyi mahkemeye sundu.

Kendisinin dilekçelerden birinde "suç örgütünün elebaşı", diğerinde ise suçsuz olduğunun belirtildiğini söyleyen H.K, "Eğer benden istenen parayı verseydim bu dilekçelerden, suçsuz olduğum ifadeleri geçen mahkemeye sunulacaktı. Ben para vermeyince örgüt lideri olduğuma ilişkin dilekçe mahkemeye sunuldu. Benden para sızdırmak için kumpas kuruldu." şeklinde savunma yaptı.

Ayhan A'nın avukatı Özgür Abatay ise müvekkilinin sanıklar tarafından zor duruma düşürüldüğünü, mağduriyetlerini gidermek için sanıklarla anlaşma seçeneğini de düşünüp o yüzden iki farklı dilekçe hazırladıklarını, zararları karşılanmayınca da sanığın aleyhindeki dilekçenin mahkemeye sunulduğunu ifade etti.