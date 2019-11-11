Bursa'da suç örgütüne yönelik dava

4 Ocak 2019'da, şikayetler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından avukat H.K'nin elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemiş, 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Sanıkların tahliye ve beraat taleplerinden sonra verilen kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, başka bir dosyadan hükümlü bulunan Mustafa Demir'in bu dosya kapsamında tutuklanmasına, diğer sanıkların tutukluluk ve adli kontrol hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Diğer müşteki Ayhan A. sanıkların mahkeme heyetine rüşvet verip avukat H.K'yi serbest bıraktırdıklarına dair söylentiler olduğunu söylemesi üzerine mahkeme başkanı, "Bu mahkemeyi satın alacak para yok." şeklinde karşılık verdi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hünkar Yıldız , başka bir suçtan hükümlü Mustafa Demir ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Bursa'da tefecilik, silahla yaralama ve çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen biri tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gemlik'te 5, Mudanya'da bir ve kent merkezindeki 7 adreste yapılan aramalarda 2 operasyonel balistik çelik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca ile 960 tabanca mermisi ele geçirilmişti.

Tefecilik, silahla yaralama, zorla senet imzalatma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, tehdit, suç üstlenme ve yağma suçlarını işledikleri iddia edilen örgütün, müştekilerden 1,5 milyon liraya yakın haksız kazanç elde ettiği öne sürülmüştü.

Adliyeye sevk edilen sanıklardan 4'ü tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Yargılama sırasında tutuklu 4 sanıktan 3'ü tahliye edilmişti.

