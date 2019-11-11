HABER

Bursa'da suç örgütüne yönelik dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:10 | Son Güncelleme

Bursa'da çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen biri tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bursa'da tefecilik, silahla yaralama ve çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen biri tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hünkar Yıldız , başka bir suçtan hükümlü Mustafa Demir ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Mahkemede dinlenen müştekilerden Hasan Basri Y, kardeşi Ömer Y'nin tutuksuz sanık avukat H.K'ye olan borçları yüzünden silahlı saldırıya uğradığını öne sürdü.

Diğer müşteki Ayhan A. sanıkların mahkeme heyetine rüşvet verip avukat H.K'yi serbest bıraktırdıklarına dair söylentiler olduğunu söylemesi üzerine mahkeme başkanı, "Bu mahkemeyi satın alacak para yok." şeklinde karşılık verdi.

Sanıkların tahliye ve beraat taleplerinden sonra verilen kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, başka bir dosyadan hükümlü bulunan Mustafa Demir'in bu dosya kapsamında tutuklanmasına, diğer sanıkların tutukluluk ve adli kontrol hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

4 Ocak 2019'da, şikayetler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından avukat H.K'nin elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemiş, 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Gemlik'te 5, Mudanya'da bir ve kent merkezindeki 7 adreste yapılan aramalarda 2 operasyonel balistik çelik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca ile 960 tabanca mermisi ele geçirilmişti.

Tefecilik, silahla yaralama, zorla senet imzalatma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, tehdit, suç üstlenme ve yağma suçlarını işledikleri iddia edilen örgütün, müştekilerden 1,5 milyon liraya yakın haksız kazanç elde ettiği öne sürülmüştü.

Adliyeye sevk edilen sanıklardan 4'ü tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Yargılama sırasında tutuklu 4 sanıktan 3'ü tahliye edilmişti.

PARTNERÇıkan haberler sonrası flaş açıklama!Çıkan haberler sonrası flaş açıklama!
Oğlunun mutlu gününde trafik kazasında ölen anne toprağa verildiOğlunun mutlu gününde trafik kazasında ölen anne toprağa verildi
Bakan Selçuk, Sinop'ta fidan diktiBakan Selçuk, Sinop'ta fidan dikti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma örgüt suç

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bülent Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi

Çorum’daki fidan dikimi rekoru denemesi tamamlandı

Yer: Çorum! Deneme tamamlandı...

Kayseri'de operasyon! Genç kız evde yarı baygın bulundu

Kayseri'de operasyon! Genç kız evde yarı baygın bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.