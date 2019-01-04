Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyon

Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda örgütün elebaşı olduğu öne sürülen bir avukatın da aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

Şikayetler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından avukat H.K'nin elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Hakkında yakalama kararı verilen 10 zanlıdan avukat H.K. ile K.G.K, V.G, A.H, M.Ç, S.D, İ.K, M.D. ve S.D gözaltına alındı. Operasyon kapsamında aranan H.Y'nin işlediği başka bir suç nedeniyle cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Gemlik'te 5, Mudanya'da 1 ve kent merkezindeki 7 adresteki aramalarda, balistik çelik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca, 960 tabanca mermisi ele geçirildi.

Tefecilik, silahla yaralama, zorla senet imzalatma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, tehdit, suç üstlenme ve yağma suçlarını işledikleri iddia edilen örgütün, müştekilerden 1,5 milyon liraya yakın haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

