HABER

Bursa’da şüpheli çanta paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 21:48 | Son Güncelleme

Bursa’da bir caddede bankanın önünde unutulan çantalar paniğe neden oldu.Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bursa’da bir caddede bankanın önünde unutulan çantalar paniğe neden oldu.
Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan banka önünde duran çantaları gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu yeri kordon altına alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
Daha sonra olay yerine gelen polis bomba imha ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra şüpheli çantaları fünye ile patlatmaya hazırlandığı esnada olay yerine gelen P.N. isimli kadın çantaların kendisine ait olduğunu söyledi.
Polis çantaları kadına teslim ederek, bir daha unutmaması için uyarıda bulundu.

PARTNERBeklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?Beklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?
Marmaris'te aynı yerde 4'üncü orman yangını (3)Marmaris'te aynı yerde 4'üncü orman yangını (3)
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıMotosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Sürücüler dikkat! Valilik açıkladı: 20 Eylül'e kadar trafiğe kapatılacak

Sürücüler dikkat! Valilik açıkladı: 20 Eylül'e kadar trafiğe kapatılacak

Rumlarda büyük endişe: Hedefleri vurmaya hazırlar

Rumlarda büyük endişe: Hedefleri vurmaya hazırlar

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.