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Bursa'da Suriyeli gerginliği

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 21:38 | Son Güncelleme

BURSA'da dün gece bir grup Suriyelinin bir kahvehane işletmecisini darp etmesi üzerine bugün toplanan yaklaşık 300 kişilik kalabalık, Suriyelilere ait ev ve dükkanlara zarar verdi.

Enver Fatih TIKIR- Osman ŞİŞKO/BURSA, (DHA)- BURSA'da dün gece bir grup Suriyelinin bir kahvehane işletmecisini darp etmesi üzerine bugün toplanan yaklaşık 300 kişilik kalabalık, Suriyelilere ait ev ve dükkanlara zarar verdi. Polisin müdahalesiyle kalabalık dağılırken, yeni bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik tedbirleri alındı.

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda yaklaşık 20 kişilik Suriyeli gruptan kaçan bir çocuk, Mehmet Kahraman'a ait kahvehaneye sığındı. Suriyeli grubun çocuğu kendilerine teslim etme isteğini reddeden Kahraman, öfkeli kalabalık tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Elinden ve karnından yaralanan Mehmet Kahraman, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alırken, kahvedekilerin tepki göstermesi üzerine grup kaçtı.

Dün yaşanan olayın ardından bugün akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine saldırarak camlarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. 'Mahallede Suriyeli istemiyoruz', şeklinde slogan atan öfkeli kalabalığı durdurmakta zorlanan polis ekipleri, ikna çalışmaları sonuç vermeyince müdahale etti. Polisin müdahalesiyle öfkeli kalabalık dağıldı. Polis, mahallede yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, sokak girişlerini bariyer ile kapattı. Olayla ilgili soruşturma sürdükrülüyor.

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