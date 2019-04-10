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Bursa'da Suriyeli kadın ve annesinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 22:33 | Son Güncelleme

Katil zanlısı koca, adliyeye sevk edildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Suriye uyruklu bir kadın ile annesinin elleri ve ayakları iple bağlanmış şekilde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli koca, adliyeye getirildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu Adana'nın Seyhan ilçesinde yakalanan şüpheli A.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Bursa Adliyesine sevk edildi.

- Olay

Önceki gece, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katının açık olan penceresinden bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşların durumu bildirmesinin ardından yapılan incelemede, yatak odasında elleri ve ayakları iple bağlanmış halde yatan Suriye uyruklu Hayat Meşail'in (30) boğulduğu belirlenmişti.

Olay sonrası evde inceleme yapan polis ekipleri, halı, valiz ve parke parçaları yığılı zeminde yaptığı incelemede elleri ve ayakları bağlanmış bir kadın cesedi daha bulmuş, cesedin önceki gece aynı şekilde ölü bulunan Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e ait olduğu tespit edilmişti.

Yapılan ilk incelemede Sabah Meşail'in kafa kısmında darp sonucu yaralanma olduğu ve ağız kısmının bantlanması sonucu boğularak öldürüldüğü öğrenilmişti.

Kayıplara karışan, eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan A.H, Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmış, zanlının üzerinde yapılan aramada 12 bin 400 lira para ile alyans çıkmıştı.

Bu arada zanlı A.H'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığı öğrenilmişti.

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