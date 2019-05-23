HABER

Bursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğiyle organize edilen ‘Uyum Mahalle Buluşmaları İftar Programı’, Bursa’da gerçekleştirildi.Türkiye’deki yabancıların yerel toplumla iletişiminin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenen programa Göç İşleri Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr.

İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğiyle organize edilen ‘Uyum Mahalle Buluşmaları İftar Programı’, Bursa’da gerçekleştirildi.
Türkiye’deki yabancıların yerel toplumla iletişiminin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenen programa Göç İşleri Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halide Serpil Şahin, Bursa İl Göç İdaresi Müdürü İsmail Fatih Tüzen, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İstanbul Saha Ofisi Koordinasyon Sorumlusu İpek Miscioğlu Kuruüzüm, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma, Uludağ Üniversitesi’nden öğretim üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.
“Yaradan bir, dünya bir, herkes bir”
Göç İşleri Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, yaptığı açış konuşmasında, “Bizler bu tür buluşmaları düzenlerken, ülkemizdeki yabancı misafirler ile yerel toplum arasında yapıcı etkileşimin güçlendirilmesini ve her iki toplumun da uyum içinde yaşamasını sağlayacak sosyal ortamın oluşmasını hedefliyoruz. Bu buluşmalarda, mahallelerimizde yaşayan vatandaşlara ve yabancı misafirlerimize hak ve yükümlülüklerine dair bilgi verme fırsatını da yakalamış oluyoruz. Mahallemizde yaşayan, yaşamaya çalışan ve bize, insanlığımıza güvenip gelen herkese merhametle, kardeşlik duygusuyla yaklaşmalı ve etrafımıza da bu duyguları aşılamalıyız. Hele de şu mübarek ayda misafirlerimizin dualarından istifade etmeliyiz. İnanıyorum ki ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimiz de aynı duygularla kendilerine sunulan fırsatları değerlendirip ‘uyum’ içinde yaşayacaklardır. Çünkü dünya bir, yaradan bir, herkes bir” dedi.
Dr. Kadıoğlu’dan sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halide Serpil Şahin ise “Ramazan, birlik-beraberlik ve paylaşmak demektir. Bizler bunun için buradayız. Bugün bütün Müslümanlar nasıl aynı sofra etrafında bir arada oturup iftarımızı yaptıysak, sevincimizde de dar günlerimizde de hep birlikte olmalıyız” diye konuştu.
Başarı hikayeleri ve Suriyeli evinde sahur
Gecede Bursa İl Göç İdaresi Müdürü İsmail Fatih Tüzen, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İstanbul Saha Ofisi Koordinasyon Sorumlusu İpek Miscioğlu Kuruüzüm ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma da birer konuşma yaptı. Türkiye’de bulunan yabancı misafirlerin başarı hikayelerinin anlatıldığı etkinlikte, mahalle buluşmalarına özel hazırlanan video gösterildi. Programda Göç Uzmanı Mustafa Salihpaşaoğlu, ‘Doğru Bilinen Yanlışlar’ ve ülkemizde bulunan yabancıların ‘hak ve yükümlülükleri’ konusunda bilgilendirme sunumu yaptı. İftar duasıyla başlayıp, ilahilerle devam eden programda, Karagöz-Hacivat gölge oyunu oynatıldı, Türk Halk Müziği dinletisi gerçekleştirildi.
İftar programının ardından, Halep’ten Bursa’ya göç eden Suriyeli iş adamı Abdulrahman Olabi’ye ait tekstil firması ziyaret edildi. Heyet daha sonra, Bursa’da yaşayan Suriye uyruklu Vahid Abdulgani’nin sahur sofrasına misafir oldu. Halep bölgesinin yemek kültürünün yansıması olan sofrada aynı gökyüzü altında hep birlikte uyum içerisinde yaşayabilmenin önemine vurgu yapıldı.

Bursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşması

Bursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşması

Bursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşması

Bursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşması

Bursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşması

Bursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşması

Bursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşması

Bursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşması

Bursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşması

Bursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşması

Bursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşması

Bursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşması

Bursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

O ilimizde çatışma! Öldürüldüler

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.