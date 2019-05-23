Bursa’da Suriyelilerle ‘uyum’ buluşması

İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğiyle organize edilen ‘Uyum Mahalle Buluşmaları İftar Programı’, Bursa’da gerçekleştirildi.

Türkiye’deki yabancıların yerel toplumla iletişiminin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenen programa Göç İşleri Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halide Serpil Şahin, Bursa İl Göç İdaresi Müdürü İsmail Fatih Tüzen, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İstanbul Saha Ofisi Koordinasyon Sorumlusu İpek Miscioğlu Kuruüzüm, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma, Uludağ Üniversitesi’nden öğretim üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

“Yaradan bir, dünya bir, herkes bir”

Göç İşleri Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, yaptığı açış konuşmasında, “Bizler bu tür buluşmaları düzenlerken, ülkemizdeki yabancı misafirler ile yerel toplum arasında yapıcı etkileşimin güçlendirilmesini ve her iki toplumun da uyum içinde yaşamasını sağlayacak sosyal ortamın oluşmasını hedefliyoruz. Bu buluşmalarda, mahallelerimizde yaşayan vatandaşlara ve yabancı misafirlerimize hak ve yükümlülüklerine dair bilgi verme fırsatını da yakalamış oluyoruz. Mahallemizde yaşayan, yaşamaya çalışan ve bize, insanlığımıza güvenip gelen herkese merhametle, kardeşlik duygusuyla yaklaşmalı ve etrafımıza da bu duyguları aşılamalıyız. Hele de şu mübarek ayda misafirlerimizin dualarından istifade etmeliyiz. İnanıyorum ki ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimiz de aynı duygularla kendilerine sunulan fırsatları değerlendirip ‘uyum’ içinde yaşayacaklardır. Çünkü dünya bir, yaradan bir, herkes bir” dedi.

Dr. Kadıoğlu’dan sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halide Serpil Şahin ise “Ramazan, birlik-beraberlik ve paylaşmak demektir. Bizler bunun için buradayız. Bugün bütün Müslümanlar nasıl aynı sofra etrafında bir arada oturup iftarımızı yaptıysak, sevincimizde de dar günlerimizde de hep birlikte olmalıyız” diye konuştu.

Başarı hikayeleri ve Suriyeli evinde sahur

Gecede Bursa İl Göç İdaresi Müdürü İsmail Fatih Tüzen, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İstanbul Saha Ofisi Koordinasyon Sorumlusu İpek Miscioğlu Kuruüzüm ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma da birer konuşma yaptı. Türkiye’de bulunan yabancı misafirlerin başarı hikayelerinin anlatıldığı etkinlikte, mahalle buluşmalarına özel hazırlanan video gösterildi. Programda Göç Uzmanı Mustafa Salihpaşaoğlu, ‘Doğru Bilinen Yanlışlar’ ve ülkemizde bulunan yabancıların ‘hak ve yükümlülükleri’ konusunda bilgilendirme sunumu yaptı. İftar duasıyla başlayıp, ilahilerle devam eden programda, Karagöz-Hacivat gölge oyunu oynatıldı, Türk Halk Müziği dinletisi gerçekleştirildi.

İftar programının ardından, Halep’ten Bursa’ya göç eden Suriyeli iş adamı Abdulrahman Olabi’ye ait tekstil firması ziyaret edildi. Heyet daha sonra, Bursa’da yaşayan Suriye uyruklu Vahid Abdulgani’nin sahur sofrasına misafir oldu. Halep bölgesinin yemek kültürünün yansıması olan sofrada aynı gökyüzü altında hep birlikte uyum içerisinde yaşayabilmenin önemine vurgu yapıldı.