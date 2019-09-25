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Bursa’da sürücülere ‘Yayaya Saygı’ çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği, sosyal sorumluluk kapsamında yayalara öncelik verilmesi konusunda bir kampanya başlattı.

Bursa’da sürücülere ‘Yayaya Saygı’ çağrısı

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği, sosyal sorumluluk kapsamında yayalara öncelik verilmesi konusunda bir kampanya başlattı. ‘Yayaya Saygı’ adıyla başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüleri daha duyarlı olmaya davet eden Dernek Başkanı Mesut Demir, vatandaşlara da ‘yayaya yol vermeyen sürücüleri fotoğraflayın, 155’e atın’ çağrısı yaptı.
Bursa İnternet Gazetecileri Derneği, sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Trafikte yayalara öncelik verilmesi konusunda İçişleri Bakanlığı’nın “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 81 ilde başlattığı kampanyaya destek olmak amacıyla Bursa İnternet Gazetecileri Derneği ‘Yayaya Saygı’ kampanyası başlattı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, yayalarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından önemli bir kampanyanın başlatıldığını hatırlatarak, “İçişleri Bakanlığı, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla 81 ilde eşzamanlı eylem yapmış, 2019 yılını‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan etmişti. Bu konuda Bursa’da da Orhaneli Kavşağı’nda yaya yolunda yaya öncelikli çalışma başlatılıştı. Ama ne yazık ki, bu yaya öncelikli yaya geçidinde çalışma 3 ay sürebildi. Akabinde trafik lambaları konulmak zorunda kalındı. Bursa’ya yeni atanan Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın bu konuda duyarlı olacağını, yayalara öncelik konusunda gerekli çalışmaları yapacağını umut ediyoruz” dedi.
“Kampanyaya uymayanları 155’e ihbar edin"
Bursa’da araç sürücülerinin daha duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Başkan Demir, “Ülkemizin çoğu ilinde araçlar yayalara saygı gösteriyor, yaya geçidinde trafik lambası olmamasına rağmen sürücüler yayalara öncelik veriyor. Bursa’da bu konuda duyarlılığı arttırmak, yayalara öncelik verilmesi hususunda dernek olarak bir kampanya başlattık. ‘Yayaya Saygı’ adlı kampanyamız ile Bursa’da yaya geçitlerinde sürücülerin yayaya öncelik vermesini istiyoruz. Kampanyaya uymayan araç sürücüleri olursa, vatandaşlardan bu araçları fotoğraf ya da videosunu çekerek 155 Polis İhbar hattına göndermelerini, emniyet teşkilatımızdan da bu sürücülere ağır para cezaları kesmelerini istiyoruz” diye konuştu.
“Bursamız artık kazalarla anılmasın"
‘Yayaya Saygı’ kampanyasının süresinin olmadığının altını çizen Başkan Demir, “Bu kampanyayı bugün itibariyle başlatıyoruz ancak kampanya şu gün bitecek diye bir düşüncemiz yok. Süresiz bir kampanya ve gerek yayalar, gerekse sürücülerin bu konuda alışkanlık edinmesini, başka canlar verilmemesini istiyoruz. Bu arada, üst geçit, trafik lambası ya da yaya geçidi olmayan yerlerden de yayaların geçmemesini istiyoruz. Bursamız artık yayalara saygı gösterilen bir şehir olarak anılsın. Kazalarla anılmasın” ifadelerini kullandı.

Bursa’da sürücülere ‘Yayaya Saygı’ çağrısı

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