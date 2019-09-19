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Bursa’da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:16 | Son Güncelleme

Bu yıl İzmir’de 7.si Bursa’da dördüncüsü gerçekleşecek olan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için geri sayım başladı.14 ülkede 112 şehirde eş zamanlı başlayacak olan tura Bursa’da yaklaşık 300 kişinin katılması beklenirken, 22 Eylül Pazar günü saat 17:00’da FSM Bulvarı Müzik Parkı’ndan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Fatih Sultan Mehmet Bulvarında atılacak turun ardından son bulacak.Bursa’da dördüncü kez düzenlenecek turun amacının daha çok kadını bisiklet sürmeye özendirmek, aynı zamanda bisiklet kullanıcıları için güvenli bisikletli ulaşım altyapısı talep etmek olduğu belirten Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Bursa organizatörü Sümeyra Altan etkinliğin bir sivil toplum hareketi olduğunu, herhangi bir kurum, kuruluş veya derneklere bağlı olmadığına dikkat çekti."Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ne denk getirilen etkinlik hakkında bilgi veren Altan "İklim değişikliği dünyanın önde gelen sorunlarından biri ve biz Süslü Kadınlar olarak ’bisikleti’ bu soruna da bir çözüm olarak görüyoruz.

Bu yıl İzmir’de 7.si Bursa’da dördüncüsü gerçekleşecek olan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için geri sayım başladı.
14 ülkede 112 şehirde eş zamanlı başlayacak olan tura Bursa’da yaklaşık 300 kişinin katılması beklenirken, 22 Eylül Pazar günü saat 17:00’da FSM Bulvarı Müzik Parkı’ndan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Fatih Sultan Mehmet Bulvarında atılacak turun ardından son bulacak.
Bursa’da dördüncü kez düzenlenecek turun amacının daha çok kadını bisiklet sürmeye özendirmek, aynı zamanda bisiklet kullanıcıları için güvenli bisikletli ulaşım altyapısı talep etmek olduğu belirten Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Bursa organizatörü Sümeyra Altan etkinliğin bir sivil toplum hareketi olduğunu, herhangi bir kurum, kuruluş veya derneklere bağlı olmadığına dikkat çekti.
"Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ne denk getirilen etkinlik hakkında bilgi veren Altan "İklim değişikliği dünyanın önde gelen sorunlarından biri ve biz Süslü Kadınlar olarak ’bisikleti’ bu soruna da bir çözüm olarak görüyoruz. “Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu” diyerek, bu amaçla farkındalık oluşturmak adına kadınlar şık kıyafetler ile süslü bisikletlere binerek kısa ve yavaş bir tur yapacaklarını dile getirdi.

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